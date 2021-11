Oriundi in Nazionale, Joao Pedro sarebbe il 48°

1/30 ©Ansa

JOAO PEDRO IN NAZONALE? - Uno dei problemi evidenziati dalla Nazionale è legato all'attacco e l'ultima tentazione, per questo reparto, porta a Joao Pedro. Il classe 1992, nato a Ipatinga in Brasile, ha la cittadinanza italiana, acquisita grazie al matrimonio fatto in Sicilia. Di questa possibilità ne ha parlato pubblicamente Stefano Capozucca, Ds del Cagliari: "Questa è una chicca che do in anteprima. Ne ho parlato anche con persone importanti, guardate che Joao Pedro è italiano".



Chi c'è stato prima di lui?