euro 2024

La Francia batte l'Irlanda (2-0) e si conferma al primo posto del gruppo B. Segna l'interista Thuram, ko il milanista Giroud. Risponde l'Olanda che liquida 3-0 la Grecia. Una doppietta di Lewandowski tiene in corsa la Polonia nel 2-0 alle Far Oer. In 2' l'Ungheria ribalta la Serbia e vince 2-1. Tutto facile per la Danimarca che batte 4-0 San Marino. La Slovenia vince 4-2 contro l'Irlanda del Nord. Repubblica Ceca-Albania 1-1 LE CLASSIFICHE GIRONE PER GIRONE