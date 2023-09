L’Italia ha subito esattamente due gol in quattro delle ultime cinque partite disputate, incluse amichevoli, tenendo la porta inviolata nel parziale soltanto una volta, nel successo per 2-0 contro Malta il 26 marzo scorso nelle qualificazioni agli Europei 2024. Inoltre, gli azzurri non incassano almeno due gol per tre match consecutivi dal periodo tra luglio e settembre 2012 (Cesare Prandelli in panchina).