Prima vittoria dell'era azzurra di Luciano Spalletti. L'Italia ha sconfitto a San Siro l'Ucraina grazie a una doppietta di Frattesi, migliore in campo. Segnali di crescita in attacco da Zaniolo e Zaccagni bene anche la difesa con Donnarumma concentrato e capitano per l'occasione. Dimarco errore fatale. Ecco i voti e le pagelle di Stefano De Grandis