Giorgio Chiellini ha annunciato il ritiro dopo oltre 800 partite in carriera, 117 delle quali giocate in Nazionale dove occupa il 5° posto all-time (insieme a De Rossi). Il suo esordio risale al 17 novembre 2004, amichevole a Messina vinta contro la Finlandia. Ricordate chi c'era in campo? E cosa fanno oggi?

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ