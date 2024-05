Luciano Spalletti ha diramato la lista dei pre convocati per l'Europeo in Germania. Prima convocazione per Calafiori, tornano Ricci e Provedel. Seconda chiamata per Bellanova, Fagioli e Folorunsho. Fuori Locatelli e Politano. Partendo da questi 30 nomi, il Ct azzurro stilerà la lista definitiva dei 26 convocati che affronteranno il torneo, che verrà comunicata il 6 giugno