Il capo delegazione della Nazionale italiana, nato a Carrara, ha parlato a Sky Sport della promozione della squadra della sua città in Serie B: "Dalle 17.30 ero in costante aggiornamento con gli amici allo stadio. Bellissima giornata e bella stagione: la Juve ha vinto la Coppa Italia, il Parma è tornato in A e la Carrarese è in B. Per godermi queste cose dovevo smettere di giocare... Andare a vedere la Carrarese? Siamo scaramantici in città. E le squadre che tifo difficilmente vado a tifarle dal vivo, meglio farlo da lontano…". Sugli Azzurri: "Gli chiediamo di fare ciò che sanno fare. Sono ragazzi seri e di valore. E quindi ho tanta fiducia in loro". CARRARESE PROMOSSA IN SERIE B DOPO 76 ANNI