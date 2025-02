Spalletti: "Al lavoro per Nazionale che duri"

Il Ct dell'Italia nella sua tenuta di Montaione, in Toscana, ha fatto il punto sul momento della Nazionale: "Non vediamo l'ora di affrontare la Germania, partita con un fascino incredibile. Kean e Retegui anche insieme. Calafiori, Cambiaso e Barella di altissimo livello". Sulla sfida scudetto: "Napoli-Inter bel duello" GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Il Ct della Nazionale ha aperto le porte della sua tenuta a Montaione, sulle colline fiorentine. Un'occasione per mostrare le bellezze delle natura, gli animali e numerosi cimeli calcistici, ma anche per fare il punto sul momento dell'Italia: "Non vedo l'ora di affrontare la Germania. E' una partita con un fascino incredibile e dobbiamo giocarla senza pensare ad altri discorsi, ma soltanto alla crescita del nostro gruppo. Abbiamo qualità per crescere tanto in futuro, ma ci sono tante cose che possiamo ancora tirare fuori - aggiunge allargando il discorso alle qualificazioni Mondiali - Siamo alla partenza di un percorso. Noi siamo convintissimi di avere una nazionale forte, un gruppo che puo' fare risultati importanti in futuro e andiamo dritti per questa strada. Credo fortemente che ci sia un'altra storia per noi, che non ha niente a vedere con l'ultimo Europeo".

"Al lavoro per costruire Nazionale che duri" Sullo sfondo ci sono già le qualificazioni ai prossimi mondiali e Spalletti non si nasconde: "Noi adesso stiamo lavorando per tentare di far crescere una Nazionale che duri nel tempo, siamo all'inizio di un gruppo che pensiamo abbia un futuro importante, e questo lo vogliamo fare in perfetta sintonia con il presidente Gravina e tutta la Federcalcio". Spalletti poi ha aggiunto: "Andiamo ad affrontare le prossime partite con totale fiducia anche se per come sono fatto io passa troppo tempo fra una partita e l'altra. Pensavo che allenando la Nazionale fosse più facile perché mi rimanevano più spazi e dei vuoti da poter gestire, e invece no, perché se perdi l'ultima partita disputata ti rimangono addosso quei risultati e tutti i giorni ti picchiano come un martello nella testa e fino a che non rigiochi non sei contento".

"Kean e Retegui possono giocare insieme" "Kean e Retegui possono giocare insieme nella mia Nazionale. Siamo molto contenti di entrambi. Sono entrambi numeri 9, ma diversi. Uno più d'area di rigore, un altro che attacca di più la profondità. E' una cosa che può succedere, soprattutto contro squadre che giocano con un blocco squadra molto basso: lì per forza bisogna mettere un attaccante in più o un esterno con caratteristiche più offensive. Per fare calcio offensivo le due piazzole degli esterni determinano, fanno la differenza. Per cui si può pensare anziché avere uno che va per il cross, inserire uno alla Politano che si butta anche dentro". Poi su Raspadori: "Quello che sta facendo ora è perfetto, quello è il suo ruolo. Ieri ha corso moltissimo a Como. Ti può dare molto in quel ruolo lì, soprattutto se riesce a ritagliarsi più minutaggio"

"In bocca al lupo a Kean, aspettiamo che ricominci ad allenarsi" "Kean? In bocca a lupo da parte mia e della Federazione e degli sportivi che amano il calcio, non l’ho sentito per quanto successo, ma ho parlato con il medico della federazione che si è sentito con il medico della Fiorentina. Stiamo ad aspettare che possa ricominciare ad allenarsi”. Lo ha detto il ct azzurro della Nazionale Luciano Spalletti, parlando in un incontro con la stampa nella sua tenuta di Montaione, parlando di Moise Kean e dell’infortunio dell’attaccante viola. "Bove? A me piacerebbe che la normativa assomigliasse alla sua volontà e dargli la possibilità di dargli quello che fa piacere", ha poi aggiunto parlando del centrocampista Edoardo Bove.

"Calafiori, Cambiaso e Barella di altissimo livello" "Maradona, Ronaldo, Messi servono per vincere? I talenti, i grandi calciatori, è vero che possono dare la soluzione in poco tempo, però il talento non è solo quello, che è fortissimo. C’è anche un difensore come Calafiori che può diventare uno di questo livello qui. Cambiaso ha fatto vedere quanto vale e poi è arrivato anche l’interessamento di grandi squadre. Barella è un giocatore talentuoso per quello che fa vedere nelle sue scorribande, non riesci a fargli un recinto. Gruppo di base? Da un punto di vista di preoccupazioni c’è sempre la stessa, vedere giocatori giocare spesso di quelli che si hanno nel mirino è importante. Se non li vedi difficilmente puoi aspettare cose cariche di tensione come la nazionale. Mi piacerebbe vedere Chiesa giocare di più, in campionato ha giocato pochissimo, mi piacerebbe vedere calciatori giovani che riescono ad affermarsi nel nostro campionato. Si guarda anche a quelli parte del gruppo sul quale costruisci. Si può vedere Baldanzi o Folorunsho che sta andando benissimo, vediamo prima di diramare le convocazioni. Questa volta credo sia possibile portare uno o due giocatori in piu dei 23 canonici per far fare qualche esperienza. Questo gruppo qui ha determinate qualità e può dare la possibilità di una crescita importante per il futuro", ha aggiunto Spalletti.

"Napoli-Inter sarà un bel duello" "Napoli-Inter? Sarà un bel duello e una bella sfida che può dire molto della classifica, proprio in base alle tensioni di cui si cibano le squadre in funzione della sfida. Non vedo ancora l’Inter al top delle possibilità da un po’ di partite, siccome ha quel livello altissimo di potenziale penso lo possa esprimere da un momento all’altro. Il Napoli da parte sua ha fatto partite straordinarie. Il Napoli è riconoscibilissimo per il modo di stare in campo. E quello è stato Conte che ha saputo trasferirlo alla squadra. E si vede il suo lavoro sul campo. Sarà tutta godibile questa partita", ha aggiunto il ct. “Il Napoli sta facendo un campionato eccezionale, io faccio i complimenti a Conte non solo per punti e le vittorie ma perché quello che fa vedere è ben riconoscibile, sa quello che vuole. La squadra sa stare in campo e mette in atto un piano che i calciatori sanno riconoscere negli allenamenti. Sono convinto che oltre ad Atalanta e Inter, il Napoli sarà in lotta fino in fondo per il titolo e può darsi che si possa inserire ancora qualcuno, perché ne ho viste di tutti i colori".

"Eliminazioni Champions inaspettate, ma frutto di episodi" "Le eliminazioni in Champions? Non me l’aspettavo. Sono figlie di quelle prestazioni che non sono andate a buon fine. C’è una motivazione soltanto episodica per come sono andate certe situazioni. Le nuove coppe? Da un punto di vista di abitudini è stata una novità, non mi è dispiaciuta questa classifica totale, l’ho ritenuta bella e giusta viverla da fuori. E’ stata una cosa buona".

"Il Papa l'ho incontrato due volte, prego per lui" "Il Papa l'ho incontrato due volte e stringendogli la mano ho avvertito una grandissima energia. A modo mio, prego anche io, e certamente voglio dire una preghiera per lui". Così il ct dell'Italia, Luciano Spalletti ha voluto dedicare un pensiero a Papa Francesco ricoverato al Policlino Gemelli.