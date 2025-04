L'Arsenal vince, il Nottingham batte lo United 1-0

Premier League

L'Arsenal batte il Fulham 2-1 e festeggia il ritorno al gol di Saka. La squadra di Arteta resta alle spalle del Liverpool con 9 punti di ritardo e una partita in più, e mantiene il vantaggio di quattro punti sul Nottingham Forest che ha sconfitto il Manchester United. Vittoria anche per il Wolverhampton in casa contro il West Ham. Domani altre sei sfide della 30^ giornata. Ecco la classifica aggiornata di Premier League