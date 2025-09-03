Italia, contro Israele non è una semplice partita di calcio: è giusto giocare?

Le partite tra Italia e Israele, valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026, non sono semplici appuntamenti sportivi: portano con sé interrogativi sul rapporto tra calcio, politica, diritti ed etica. Si deve giocare questo doppio confronto? E se sì, è giusto farlo senza prendere alcuna posizione formale di fronte alla tragedia di Gaza?