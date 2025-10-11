Esplora tutte le offerte Sky
Tonali, la Nazionale e l’importanza di un’esperienza all’estero

Angelo Carotenuto
Le parole dell'ex centrocampista di Milan e Brescia, oggi decisivo nel campionato più importante del mondo, riportano alla luce un tema antico ma sempre attuale: quanto conviene ai giovani talenti italiani restare nel nostro Paese, con il rischio di rallentare la propria crescita sportiva? Forse è meglio provare un'esperienza fuori dai confini, per maturare, imparare e sognare

