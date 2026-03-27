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la storia

Tonali e Gattuso, l’infinito in un numero

Peppe Di Stefano

@Foto Instagram Sandro Tonali

Un rapporto speciale che ha creato una storia speciale. Tonali e Gattuso non hanno mai smesso di sentirsi e questa intesa si vede direttamente in campo. Dove quell'8 sulla maglia è segno di un'eredità molto precisa. Ma anche molto voluta

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