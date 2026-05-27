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la riflessione

Il Paese per vecchi ora deve provare a fidarsi dei giovani

Fabio Tavelli

Fabio Tavelli
©Getty

In un calcio italiano soffocato da sfiducia, alibi e vecchie abitudini, i giovani convocati da Baldini rappresentano almeno una speranza. Non la soluzione a tutti i problemi, ma forse l’inizio di un’idea diversa di futuro

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