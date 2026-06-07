Il Ct commenta la seconda vittoria consecutiva della sua Nazionale più che sperimentale. Dopo il successo in Lussemburgo è arrivato anche quello contro la Grecia: "Vedere questi ragazzi gioire come se avessero vinto un trofeo è un'emozione che non si può spiegare". Sul talento che mancherebbe: "Basta disfattismo, bisogna dare fiducia". Sul futuro: "Restare? Discorsi che non mi interessano ma non sono uno scappato di casa" GRECIA-ITALIA 0-1, TABELLINO - PAGELLE

C'è sicuramente grande soddisfazione nel volto e nelle parole del Ct Silvio Baldini al termine del successo di Creta sulla Grecia, che fa il paio con quello ottenuto in Lussemburgo, anche se è stato molto sofferto a causa dell'inferiorità numerica nel finale per l'espulsione di Reggiani: "I giovani non devono essere un problema ma una risorsa - dice a Sky Sport - Se diamo entusiasmo e fiducia vediamo come questi ragazzi ci mettono impegno e cuore, sono in maturazione, non è che abbiamo tutti Yamal o qualche genio, ma abbiamo dei buonissimi giocatori che hanno capito che avere delle regole e dei principii sono risorse per sviluppare il talento, e vederli gioire in campo come se avessero vinto un trofeo è qualcosa che non si può spiegare ma si può solo vivere".

"Bisogna smetterla col disfattismo e dare fiducia" Un'Italia così giovane che vince due gare internazionali su due e l'Under 17 campione d'Europa cosa significa: "E' una soddisfazione enorme perché siamo una grande famiglia, ci scambiamo le idee e in questo Viscidi ha dimostrato quanto è bravo nel suo ruolo di coordinatore delle nazionali, complimenti a Franceschini e a tutti i ragazzi, siamo su un percorso giusto e non perdiamo questi valori". Sulla credenza che in Italia non ci sia più talento: "Il disfattismo ha preso il sopravvento, siamo un Paese che ha tanti problemi dal punto di vista sociale, ci sono ragazzi giovani che vanno all'estero per trovare lavoro, il disfattismo ha preso campo e nello sport la manifestazione diventa lampante, delle volte senza fare disfattismo bisognerebbe dare fiducia anche accettando qualche risultato non buono".