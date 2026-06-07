 Grecia Italia 0-1, le pagelle della Nazionale per l'amichevole | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Grecia-Italia 0-1, le pagelle

Nazionale fotogallery
15 foto

Pio Esposito, autore del gol della vittoria, è il migliore in campo dell'amichevole tra Grecia e Italia, terminata 0-1. Bene anche Koleosho, voto 7 per lui. Tutti i giudizi e tutti i voti nelle pagelle di Stefano De Grandis

LA CRONACA

Calcio: altre fotogallery

L'Ascoli vince i playoff: 3-0 all'Union Brescia

serie c

L'Ascoli vince i playoff di Serie C battendo 3-0 l'Union Brescia nel ritorno della finale che era...

10 foto

Le squadre del prossimo campionato di B

Serie B

La lista delle partecipanti alla prossima Serie B è completa con la promozione dell'Ascoli dalla...

20 foto

I convocati del Brasile: Wesley out, c'è Ederson

Mondiali

Wesley out dal Mondiale: la risonanza magnetica ha rivelato una lesione muscolare al muscolo...

28 foto

I giocatori infortunati che saltano il Mondiale

Mondiali

Il sogno del primo Mondiale in carriera è già finito per il romanista Wesley, costretto ad alzare...

18 foto

I giocatori più alti e i più bassi del Mondiale

CLASSIFICA

Tante le curiosità del Mondiale pronto a iniziare, statistiche legate anche alla statura dei...

27 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza