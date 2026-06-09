L'Italia di Soncin esce indenne dalla trasferta di Goteborg, pareggia 2-2 con la Svezia dopo essere stata in vantaggio di due reti e conserva il secondo posto nel girone di qualificazione, alle spalle della Danimarca, che vale un posto per i playoff. Azzurre in gol al 36' con Oliviero, prima del break raddoppia piemonte. La Svezia reagisce nella ripresa e tra il 70' e il 73' segna due reti con Lundkvist e Rolfo ma obiettivo minimo raggiunto per le Azzurre

SVEZIA-ITALIA 2-2

36' Oliviero (I), 45' Piemonte (I), 70' Lundkvist (S), 73' Rolfo (S)



SVEZIA (4-4-2): Falk; Holmberg, Nilden, Andersson, Sandberg (46' Lundkvist); Bah (57' Vinberg), Olme, Angeldahl, Kaneryd (57' Kafaji); Blackstenius, Schroeder (57' Rolfo). Ct. Gustavsson

ITALIA (3-5-2): Giuliani; Lenzini (77' Glionna), Salvai, Soffia; Di Guglielmo, Greggi, Caruso, Giugliano, Oliviero (77' Boattin); Piemonte (84' Girelli), Cantore (77' Bonansea). Ct. Soncin

Ammoniti: Caruso, Angeldahl, Soffia, Caruso

Una vittoria sarebbe stata un risultato di prestigio ma non avrebbe cambiato il destino dell'Italia nel percorso verso i Mondiali. Le Azzurre pareggiano 2-2 a Goteborg dopo essere state in vantaggio di due reti e chiudono il raggruppamento (vinto dalla Danimarca) al secondo posto, con una lunghezza di vantaggio proprio sulla Svezia che finisce terza. Gara bella e intensa in avvio con la Svezia che prova a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà le ragazze di Soncin. L'Italia fatica per la prima metà della prima frazione ma poi prende le misure e inizia a macinare gioco. Ci prova soprattutto Piemonte a dare fastidio alla retroguardia svedese ma il vantaggio azzurro lo firma Oliviero al 36'. La Svezia accusa il colpo e l'Italia ne approfitta per chiudere il primo tempo in vantaggio di due reti: colpo di testa vincente di Piemonte per il raddoppio.

Decisamente meglio la Svezia nella ripresa. Le ragazze di Gustavsson alzano il ritmo e costringono l'Italia a una gara prettamente difensiva. Tuttavia, la squadra di Soncin non concede spazio, almeno fino alla metà della ripresa quando la neo entrata Lundkvist spinge in rete una palla rimasta minacciosamente in area. Dopo aver accorciato le distanze la Svezia viaggia sulle ali dell'entusiasmo e ci crede e dopo 3' trova la rete del pari con Rolfo che scarica alle spalle di Giuliani da distanza ravvicinata. Sul 2-2 l'Italia prova a spezzare il ritmo delle svedesi per cercare di portare a casa un punto prezioso e va anche vicina al 3-2 con una conclusione in diagonale di Boattin che finisce di poco fuori. Italia seconda nel girone e ai playoff con un buon piazzamento.