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Juventus, idea Audero se partono Di Gregorio e Perin. Le news di calciomercato

Calciomercato

Grandi manovre in porta per la Juventus. Dopo l'arrivo di Vicario, si lavora alle uscite di Perin e Di Gregorio. Il primo interessa al Palermo in Serie B, il secondo invece non rientra più nei piani bianconeri e piace al Marsiglia. Se le operazioni dovessero andare entrambe a buon fine, potrebbe tornare in bianconero Emil Audero per fare il vice di Vicario

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Riempita la casella relativa al primo portiere con l'arrivo di Guglielmo Vicario, la Juventus potrebbe aver bisogno di intervenire nuovamente sul mercato per il suo vice. Michele Di Gregorio e Mattia Perin sembrano infatti entrambi in uscita. Se il primo non rientra più nei piani bianconeri e potrebbe finire al Marsiglia, il secondo potrebbe lasciare la Juventus dopo otto anni. Perin infatti interessa al Palermo in Serie B. Il suo eventuale addio farebbe ritornare i bianconeri sul mercato dei portieri per andare a cercare il vice Vicario. Una delle possibili idee potrebbe essere Emil Audero, tornato al Como dopo il prestito alla Cremonese, che ha iniziato la sua carriera proprio con i bianconeri e sarebbe utile per il discorso liste tra Serie A ed Europa.

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