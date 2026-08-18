Grandi manovre in porta per la Juventus. Dopo l'arrivo di Vicario, si lavora alle uscite di Perin e Di Gregorio. Il primo interessa al Palermo in Serie B, il secondo invece non rientra più nei piani bianconeri e piace al Marsiglia. Se le operazioni dovessero andare entrambe a buon fine, potrebbe tornare in bianconero Emil Audero per fare il vice di Vicario

Riempita la casella relativa al primo portiere con l'arrivo di Guglielmo Vicario, la Juventus potrebbe aver bisogno di intervenire nuovamente sul mercato per il suo vice. Michele Di Gregorio e Mattia Perin sembrano infatti entrambi in uscita. Se il primo non rientra più nei piani bianconeri e potrebbe finire al Marsiglia, il secondo potrebbe lasciare la Juventus dopo otto anni. Perin infatti interessa al Palermo in Serie B. Il suo eventuale addio farebbe ritornare i bianconeri sul mercato dei portieri per andare a cercare il vice Vicario. Una delle possibili idee potrebbe essere Emil Audero, tornato al Como dopo il prestito alla Cremonese, che ha iniziato la sua carriera proprio con i bianconeri e sarebbe utile per il discorso liste tra Serie A ed Europa.