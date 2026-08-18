Napoli, non solo Gabriel Jesus: sondaggi per Jackson e Zirkzee

Dopo McTominay, Hojlund, De Bruyne e Badiashile, il Napoli vuole continuare a puntare su giocatori della Premier League . Per questo il club azzurro, che è alla ricerca di un attaccante, oltre a Gabriel Jesus, ha fatto dei sondaggi anche per Joshua Zirkzee del Manchester United e Nicolas Jackson del Chelsea . Entrambi sono in uscita e in prestito , ma hanno uno stipendio molto alto e prima la squadra di Allegri dovrà chiudere delle uscite in attacco . In questo senso, l' Atalanta ha richiesto Noa Lang in prestito nelle ultime ore.

Napoli, stallo sul rinnovo: giocatore irritato

Nel frattempo il futuro di Frank Zambo Anguissa comincia a diventare problematico per il Napoli. Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2027 e non è ancora arrivato il rinnovo. Il club non è riuscito a trovare l'accordo con il giocatore, che è scontento e irritato. Anche il mercato ha complicato la situazione e i malumori del giocatore, visto che diverse squadre si erano dette interessate, ma il club azzurro non ha dato aperture alla cessione. Nonostante questa situazione, Anguissa è pronto a iniziare la stagione con il Napoli e il suo impegno non è in discussione.