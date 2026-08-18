Napoli, non solo Gabriel Jesus: sondaggi per Jackson e Zirkzee

Il Napoli continua a cercare un nuovo attaccante e guarda ancora in Premier League. Oltre a Gabriel Jesus, infatti, sono stati sondati anche Joshua Zirkzee del Manchester United e Nicolas Jackson del Chelsea. Prima, però, il club azzurro dovrà chiudere delle uscite
Dopo McTominay, Hojlund, De Bruyne e Badiashile, il Napoli vuole continuare a puntare su giocatori della Premier League. Per questo il club azzurro, che è alla ricerca di un attaccante, oltre a Gabriel Jesus, ha fatto dei sondaggi anche per Joshua Zirkzee del Manchester United e Nicolas Jackson del Chelsea. Entrambi sono in uscita e in prestito, ma hanno uno stipendio molto alto e prima la squadra di Allegri dovrà chiudere delle uscite in attacco. In questo senso, l'Atalanta ha richiesto Noa Lang in prestito nelle ultime ore.
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Badiashile è in Italia per le visite con il Napoli
Napoli, stallo sul rinnovo: giocatore irritato
Nel frattempo il futuro di Frank Zambo Anguissa comincia a diventare problematico per il Napoli. Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2027 e non è ancora arrivato il rinnovo. Il club non è riuscito a trovare l'accordo con il giocatore, che è scontento e irritato. Anche il mercato ha complicato la situazione e i malumori del giocatore, visto che diverse squadre si erano dette interessate, ma il club azzurro non ha dato aperture alla cessione. Nonostante questa situazione, Anguissa è pronto a iniziare la stagione con il Napoli e il suo impegno non è in discussione.