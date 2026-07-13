Malagò: "Nuovo Ct della Nazionale il prima possibile. Guardiola? È tutto da vedere"

Il numero uno della Figc: "Serve il prima possibile un Ct, ma senza fare le cose in modo sbagliato. Da domani entriamo nella fase dell'individuazione. Guardiola? Nessun dice che non sarebbe bello, però è tutto da vedere…" Secondo quanto raccolto dalla squadra Sky, al momento, il favorito sembra Mancini. Pirlo è una tentazione, mentre per Pep, ad oggi, non risultano tentativi diretti CALCIOMERCATO: TUTTE LE NEWS LIVE

Il nuovo Ct? "Il prima possibile". A dirlo è Giovanni Malagò, nuovo numero uno della Figc, lo dice pochi giorni dopo l'arrivo di Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia, con Leonardo in qualità di Advisor. Malagò ha parlato a margine dell'evento benefico della partita 'politici contro cantanti'. "Il nuovo allenatore arrivi il prima possibile, ma senza fare le cose in modo sbagliato - ha spiegato -. Ci saranno degli aspetti di condivisione con Maldini e Leonardo, e anche un discorso di numeri. Quando si fanno i contratti si fanno anche dei desiderata, e poi ci sono i fatti reali. Sicuramente vi posso dire che da domani (martedì 14 luglio, ndr) si entra nella nella fase dell'individuazione del profilo, e in quella del verificarne la fattibilità". nazionale Quando Maldini sognava di lavorare con Guardiola

Malagò su Guardiola Infine: "Guardiola nome possibile o solo una suggestione? Nessuno può negare che avere Guardiola come allenatore della nazionale italiana sarebbe una cosa molto importante. Poi è tutto da vedere, se sia il profilo giusto e se ci sia una compatibilità" — ha concluso Malagò.