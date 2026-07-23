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Maldini: "Guardiola? Avevamo parlato anche con Ancelotti. Aspettiamo chi vogliamo davvero"

Ct Italia

Durante la conferenza in Lega Calcio, il dt ha parlato del futuro della panchina azzurra: "L'ideale sarebbe nominare il ct entro questa settimana, ma ancora più ideale è aspettare la persona che realmente vogliamo. Pep? Avete individuato uno degli obiettivi, ma prima avevamo parlato anche con Ancelotti". All'uscita dalla Lega ha aggunto: "Per Guardiola l'aspetto economico non è rilevante"

MALAGÒ, MALDINI E LEONARDO IN LEGA. NEWS LIVE

Il nuovo Ct, ma non solo il nuovo Ct. Oggi — giovedì 23 luglio — è stata una di quelle giornate fondamentali per il calcio italiano. In Lega Calcio sono arrivati Malagò, Maldini e Leonardo: l'incontro coi club, il tema della rifondazione del pallone azzurro, di un nuovo progetto. E poi la conferenza stampa, dove il nuovo Direttore tecnico ha confermato che si vuole attendere "la persona che realmente vogliamo" e che "fretta ce n'è, ma dentro di noi nemmeno troppa". Poi, interrogato su Guardiola, ha rivelato: "Avete individuato uno degli obiettivi, ma non nascondiamo che abbiamo parlato anche con Ancelotti prima di parlare con Pep. Ci pareva giusto partire dai migliori al mondo. Poi ne va verificata la disponibilità generale". Ecco tutte le sue parole, integrali.

Non vi chiediamo un nome, ma per il Ct c'è una tempistica?

"L'ideale sarebbe nominare il Ct entro questa settimana, ma ancora più l'ideale è aspettare la persona che realmente vogliamo. La tempistica è data anche da questo. C'è fretta, ma dentro di noi nemmeno tanta".

Com'è nata l'idea di portare Leonardo in Nazionale? E che sensazioni sta provando per queso nuovo ruolo?

"Sento grande grande pressione, il presidente ci ha messo un po' per convincermi ma il progetto è molto ambizioso. È una sorta di chiamata alle armi, quando l'Italia chiama è difficile dire di no. Abbiamo ben chiara la difficoltà e la lunghezza del progetto di ristrutturazione dalla federazione. Ho messo tutta la mia forza per convincere Leo, tra noi c'è totale condivisione di principi, di valori e obiettivi, oltreché stima personale e amicizia. La Lega Serie A, nell'incontro che abbiamo avuto, ha dato totale disponibilità ad accogliere i nostri progetti sportivi". 

nazionale

Leonardo: "Con Maldini complici di sogni e idee"

Ci dice qualcosa di più sul suo ruolo?

"La mia figura prima non esisteva. Con Leonardo cercheremo di dare un'idea e un'impostazione tecnica al Club Italia, già l'aver trovato col presidente Malagò questa figura è un sintomo di cambiamento".

Cosa l'ha convinto ad accettare?

"Non conoscevo le difficoltà iniziali, ma ho sentito che c'era un'aria nuova. Ho sentito la possibilità di fare e la volontà di tutte le componenti di partecipare al rinnovamento. Tutti dovranno essere coinvolti e tutti ne dovranno beneficiare. Questa cosa è chiarissima. E questo è stato importante per la scelta, così come la capacità persuasiva del presidente Malagò". 

Ha detto che serve trovare la figura giusta come Ct, e tutti stiamo pensando a Guardiola… Le sue perplessità sono legate a motivi contrattuali o di vita?

"Non possiamo assolutamente dare notizie su quanto sta succedendo. Avete individuato uno degli obiettivi, ma non nascondiamo che abbiamo parlato anche con Ancelotti prima di parlare con Pep. Ci pareva giusto partire dai migliori al mondo, ma poi ne va verificata la disponibilità generale".

Maldini: "Per Guardiola l'aspetto economico non è rilevante"

Uscendo dalla sede della Lega Calcio Serie A, interpellato sulla possibilità che Guardiola abbia chiesto 20 milioni di ingaggio per ricoprire il ruolo di ct della Nazionale italiana, il direttore tecnico della Figc Paolo Maldini ha negato rispondendo in maniera chiara: "Per Pep, l’aspetto economico non è in alcun modo rilevante". 

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