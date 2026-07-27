Da mesi spopola sui social una challenge tanto semplice quanto interessante da fare agli ex calciatori, quella del "Stai in silenzio fino a che non viene citato un giocatore migliore di te". Il gioco è semplice: l'intervistatore fuori campo elenca una serie di nomi di giocatori e l'intervistato deve rimanere muto fino a che non sente un giocatore che ha avuto una carriera migliore di lui. Una sfida divertente, che è stata fatta anche da Fonbet, l'agenzia di scommesse russa che ha portato al caos attorno alla panchina dell'Italia, ad Andrea Pirlo. Tanti i nomi di leggende dell'Italia elencati, da Cannavaro e Del Piero fino a Totti e Buffon, ma l'ex centrocampista è rimasto sempre in silenzio. Al nome di Roberto Baggio, Pirlo ha titubato ma non ha parlato. Chi è stato l'unico migliore? Paolo Maldini, ennesima dimostrazione della stima che il Maestro prova per l'attuale direttore tecnico dell'Italia, che lo aveva scelto per la panchina dell'Italia.