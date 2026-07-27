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Andrea Pirlo e la challenge di Fonbet: in silenzio fino a che non sente il nome di Maldini

Nazionale

Chi è stato l'unico calciatore italiano ad aver avuto una carriera migliore di Andrea Pirlo secondo l'ex centrocampista del Milan? Paolo Maldini. Questo l'esito di una challenge fatta da Fonbet, il sito di scommesse russo che ha poi portato al caso attorno alla panchina dell'Italia, lo scorso 5 giugno con Pirlo e che conferma la stima reciproca tra i due ex Milan

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Da mesi spopola sui social una challenge tanto semplice quanto interessante da fare agli ex calciatori, quella del "Stai in silenzio fino a che non viene citato un giocatore migliore di te". Il gioco è semplice: l'intervistatore fuori campo elenca una serie di nomi di giocatori e l'intervistato deve rimanere muto fino a che non sente un giocatore che ha avuto una carriera migliore di lui. Una sfida divertente, che è stata fatta anche da Fonbet, l'agenzia di scommesse russa che ha portato al caos attorno alla panchina dell'Italia, ad Andrea Pirlo. Tanti i nomi di leggende dell'Italia elencati, da Cannavaro e Del Piero fino a Totti e Buffon, ma l'ex centrocampista è rimasto sempre in silenzio. Al nome di Roberto Baggio, Pirlo ha titubato ma non ha parlato. Chi è stato l'unico migliore? Paolo Maldini, ennesima dimostrazione della stima che il Maestro prova per l'attuale direttore tecnico dell'Italia, che lo aveva scelto per la panchina dell'Italia.

Pirlo-Fonbet, cosa è successo e cosa può succedere ora

Andrea Pirlo è legato da un accordo commerciale a Fonbet, il principale colosso russo delle scommesse sportive, per cui ricopre il ruolo di global ambassador. Una collaborazione che ha smosso un caso politico in Italia e che ha portato il presidente della Figc Giovanni Malagò a stoppare le trattative con l'ex centrocampista per il ruolo di Ct. Ora l'Italia dovrà trovare un nuova guida tecnica e andranno chiarite anche le posizioni di Paolo Maldini e Leonardo. 

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