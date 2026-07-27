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Italia, dall'arrivo di Maldini e Leonardo al caso Pirlo: la cronistoria per il nuovo Ct

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L'11 luglio la nomina di Giovanni Malagò come direttore tecnico e advisor ricade su Paolo Maldini e Leonardo, che lavorano per il nuovo Ct della Nazionale. L'incontro con Guardiola a Barcellona e l'attesa per la decisione, il rifiuto per motivi familiari e la scelta su Pirlo per un altro progetto. Ma si apre il caso Russia e tramonta anche il secondo profilo scelto dai dirigenti azzurri, che ora potrebbero decidere di rimettersi. Ripercorriamo tutte le tappe degli ultimi giorni

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