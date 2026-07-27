Ct Italia, botta e risposta fra Abodi e Malagòcaso pirlo
"Adesso c'è da recuperare una brutta figura", ha dichiarato il Ministro per lo sport Andrea Abodi dopo il caso Pirlo-Russia. "Il mondo di Abodi non dovrebbe parlare di brutte figure...", la replica del presidente della Figc Giovanni Malagò
La bocciatura della candidatura di Andrea Pirlo a ct dell'Italia ha scatenato un vero e proprio botta e risposta tra Andrea Abodi e Giovanni Malagò. "È una notizia che si commenta da sola - ha dichiarato, a margine della presentazione dell'Hub Rete di Piacenza, il Ministro per lo sport e i giovani -, una situazione che avremmo voluto differente con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura".
Approfondimento
Pirlo e la 'maledetta' panchina azzurra
La replica di Malagò
Una dichiarazione che non è piaciuta al presidente della Figc che ha replicato: Abodi parla di brutta figura? Bisogna vedere chi l’ha fatta... Ognuno è libero di interpretare la frase. Detto questo, il mondo di Abodi è uno di quei mondi che non potrebbe parlare di brutte figure avendone vissute tante e da parecchie parti".