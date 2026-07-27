La bocciatura della candidatura di Andrea Pirlo a ct dell'Italia ha scatenato un vero e proprio botta e risposta tra Andrea Abodi e Giovanni Malagò. "È una notizia che si commenta da sola - ha dichiarato, a margine della presentazione dell'Hub Rete di Piacenza, il Ministro per lo sport e i giovani -, una situazione che avremmo voluto differente con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura".

Approfondimento Pirlo e la 'maledetta' panchina azzurra