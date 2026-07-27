Pirlo e la 'maledetta' panchina azzurra

Andrea Pirlo non sarà il nuovo Ct della Nazionale. Il rapporto con l’agenzia di scommesse russa Fonbet ha 'macchiato' la sua candidatura. Ma a pesare, più di tutto, sono stati soprattutto i pregiudizi nei suoi confronti. E così la possibilità di rivederlo in Azzurro insieme a Maldini, in una nuova veste, resterà un assist mancato...