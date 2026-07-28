Non basta un uomo a far vincere una Nazionale

Mancini non risolverà da solo i problemi della Nazionale senza riforme del calcio che procedano di pari passo. Commenta così Gianfranco Teotino la nomina del nuovo ct dell'Italia: "Io continuo a ritenere e credo che in questo il Mondiale ci abbia dato una lezione, anche se avremmo dovuto capirlo prima, che non basta un uomo; cioè nemmeno il migliore allenatore del mondo è in grado di far diventare una nazionale vincente". Nel VIDEO l'analisi completa

MANCINI CT E RANIERI DT, LE NEWS SULL'ITALIA