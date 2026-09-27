Tresoldi tra Italia e Germania: intanto gol e fascia da capitano con l'U21 tedesca

Tresoldi tra Italia e Germania: intanto gol e fascia da capitano con l'U21 tedescala situazione
Nicolò Tresoldi non ha ancora scelto tra Italia e Germania ma intanto l'Under 21 tedesca manda dei segnali. Nel 4-0 contro la Lettonia l'attaccante del Bruges ha segnato il suo 13esimo gol con l'U21 e, dopo l'uscita di Bischof, ha indossato per la prima volta anche la fascia da capitano: "Sono davvero orgoglioso", ha detto a Sat.1
Il futuro internazionale di Nicolò Tresoldi resta ancora tutto da decidere. Sceglierà l'Italia o la Germania? L'attaccante del Bruges, come detto dal Ct Mancini in conferenza stampa, continua a sentirsi "50% italiano e 50% tedesco" ma, intanto, sta diventando sempre più importante per l'Under 21 tedesca. Nel match vinto 4-0 contro la Lettonia per le qualificazioni agli Europei contro la Lettonia, è arrivato un altro gol per Tresoldi che ha così raggiunto quota 13 reti con l'U21. Ma il momento più importante per l'attaccante è stato al 59': con il capitano Tom Bischof che è stato sostituito, la fascia è passata proprio sul braccio del classe 2004. "All'inizio pensavo fosse uno scherzo, ma è una cosa bellissima e sono davvero orgoglioso", ha raccontato Tresoldi a Sat.1.
Tresoldi tra Italia e Germania: la situazione
Rimane l'interesse dell'Italia sull'attaccante con Roberto Mancini che punta sulla metà azzurra del suo cuore. Tresoldi ha già comunicato di voler proseguire almeno per ora il percorso con l'Under 21 tedesca fino all'Europeo prima di prendere una decisione definitiva nel prossimo giugno. Intanto la Germania se lo tiene stretto.