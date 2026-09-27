Tresoldi tra Italia e Germania: intanto gol e fascia da capitano con l'U21 tedesca

Nicolò Tresoldi non ha ancora scelto tra Italia e Germania ma intanto l'Under 21 tedesca manda dei segnali. Nel 4-0 contro la Lettonia l'attaccante del Bruges ha segnato il suo 13esimo gol con l'U21 e, dopo l'uscita di Bischof, ha indossato per la prima volta anche la fascia da capitano: "Sono davvero orgoglioso", ha detto a Sat.1

Il futuro internazionale di Nicolò Tresoldi resta ancora tutto da decidere. Sceglierà l'Italia o la Germania? L'attaccante del Bruges, come detto dal Ct Mancini in conferenza stampa, continua a sentirsi "50% italiano e 50% tedesco" ma, intanto, sta diventando sempre più importante per l'Under 21 tedesca. Nel match vinto 4-0 contro la Lettonia per le qualificazioni agli Europei contro la Lettonia, è arrivato un altro gol per Tresoldi che ha così raggiunto quota 13 reti con l'U21. Ma il momento più importante per l'attaccante è stato al 59': con il capitano Tom Bischof che è stato sostituito, la fascia è passata proprio sul braccio del classe 2004. "All'inizio pensavo fosse uno scherzo, ma è una cosa bellissima e sono davvero orgoglioso", ha raccontato Tresoldi a Sat.1.