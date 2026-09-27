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È morto Piero Battara: il pionere dei preparatori dei portieri aveva 90 anni

lutto

È morto Piero Battara, aveva 90 anni. Storico portiere di Sampdoria e Bologna e uno dei pionieri del ruolo di preparatore dei portieri nel calcio italiano. Aveva esordito in Serie A con il Lanerossi Vicenza e una volta terminata la carriera a Bologna è stato tra gli inventori del ruolo di preparatore atletico 

Il calcio italiano piange Piero Battara: lo storico portiere di Sampdoria e Bologna aveva 90 anni. Piero, all'anagrafe Pietro, è stata una figura importante soprattutto per il ruolo di preparatori dei portieri. Dopo aver giocato al Lanerossi Vicenza, con cui esordì in Serie A, e aver vestito a lungo la maglia della Sampdoria prima di chiudere la carriera da giocatore al Bologna, ha iniziato la sua seconda vita calcistica. Battara è stato, infatti, tra i pionieri del lavoro dedicato ai portieri, in un'epoca in cui la figura del preparatore per gli estremi difensori non era ancora diffusa come oggi. A Casteldebole lavorò soprattutto sulla crescita dei giovani, contribuendo insieme a Perani e Fogli allo sviluppo del settore giovanile rossoblù. Quella di Battara è diventata anche una bella storia di famiglia: il figlio Massimo ha seguito la stessa strada, lavorando a lungo con Roberto Mancini e facendo parte dello staff dell'Italia campione d'Europa nel 2021 mentre il nipote Daniele lavora nello staff di Inzaghi all'Al-Hilal. I funerali di Pietro Battara si terranno martedì 29 settembre alle 10 presso la Chiesa Parrocchiale di San Pietro di Quinto in Piazza Santa Paola Frassinetti a Genova Quinto al Mare.

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