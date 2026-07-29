Italia, i possibili nomi del nuovo laboratorio Mancini

Squadra : Liverpool

: Liverpool Ruolo : difensore centrale

: difensore centrale Anno di nascita: 2006

2006 Esordio con la Nazionale: -

Cresciuto nel Padova, ha esordito tra i professionisti a 16 anni prima di passare alla Sampdoria e poi al Parma, dove si è imposto in Serie A. Nell'estate 2025 è stato acquistato dal Liverpool per circa 36 mln di euro, ma la rottura del crociato rimediata al debutto con i Reds ne ha rallentato il percorso di crescita. Centrale alto e fisico ma pulito tecnicamente, è forte nell'anticipo e nel gioco aereo e ha buona qualità in impostazione. Convocato per la prima volta in Nazionale maggiore nel settembre 2025, non ha ancora esordito