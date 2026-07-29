Italia, i possibili nomi del nuovo laboratorio Mancini

Italia, i possibili nomi del nuovo laboratorio Mancinifuturo azzurro
Introduzione
Nella sua prima Italia, Roberto Mancini non ebbe paura di anticipare i tempi: furono 57 i giocatori fatti esordire in Nazionale dal suo arrivo nel 2018, tra cui Nicolò Zaniolo (chiamato prima ancora dell'esordio con la Roma), Simone Pafundi a 16 anni e Mateo Retegui (pescato mentre giocava in Argentina col na malglia del Tigre). Il Mancini-bis comincia in uno scenario completamente diverso, con il nuovo-vecchio Ct chiamato prima di tutto a 'riconquistare' gli italiani e con pochi margini d'errore. Ma se decidesse di riaprire il suo laboratorio, ecco i talenti italiani - e non solo - da cui potrebbe ripartire: da quelli in attesa dell'esordio a chi si appena affacciato in Nazionale (chiamato dal ct ad interim Silvio Baldini). Di seguito l'elenco in ordine di età. In questo elenco ovviamente manca gente come Pio Esposito o Marco Palestra, ormai considerati già dei titolari dell'Italia (del presente e) del futuro
Quello che devi sapere
Michael Kayode
- Squadra: Brentford
- Ruolo: terzino destro
- Anno di nascita: 2004
- Esordio con la Nazionale: -
Cresciuto nel vivaio della Juventus, è passato dal Gozzano alla Fiorentina prima di trasferirsi al Brentford nel gennaio 2025, imponendosi anche in Premier League dove è stato candidato al "premio miglior giovane della stagione". Terzino di grande forza fisica e spinta, può giocare anche a sinistra o più alto sulla fascia. Con l'Italia ha vinto l'Europeo U19 nel 2023, segnando il gol decisivo in finale, ed è poi diventato un punto fermo dell'Under 21
Giovanni Leoni
- Squadra: Liverpool
- Ruolo: difensore centrale
- Anno di nascita: 2006
- Esordio con la Nazionale: -
Cresciuto nel Padova, ha esordito tra i professionisti a 16 anni prima di passare alla Sampdoria e poi al Parma, dove si è imposto in Serie A. Nell'estate 2025 è stato acquistato dal Liverpool per circa 36 mln di euro, ma la rottura del crociato rimediata al debutto con i Reds ne ha rallentato il percorso di crescita. Centrale alto e fisico ma pulito tecnicamente, è forte nell'anticipo e nel gioco aereo e ha buona qualità in impostazione. Convocato per la prima volta in Nazionale maggiore nel settembre 2025, non ha ancora esordito
Mattia Liberali
- Squadra: Como
- Ruolo: trequartista
- Anno di nascita: 2007
- Esordio con la Nazionale: -
Cresciuto nel Milan, con cui ha esordito in Serie A. Dopo l'ottima stagione al Catanzaro è passato nell'estate 2026 al Como, dove con Fabregas cercherà di affermarsi. E' un mancino molto tecnico che può giocare tra le linee o partire dall'esterno. Ottima visione di gioco e qualità nell'ultimo passaggio. Ha fatto tutta la trafila delle Nazionali giovanili, ha vinto l'Europeo U17 da protagonista e a giugno ha partecipato all'Europeo Under 19
Cher Ndour
- Squadra: Fiorentina
- Ruolo: centrocampista
- Anno di nascita: 2004
- Esordio con la Nazionale: 3 giugno 2026 (Lussemburgo-Italia 0-1)
Cresciuto nell'Atalanta, ha completato la formazione al Benfica prima dell'esperienza al Psg e dell'arrivo alla Fiorentina. Centrocampista di grande struttura fisica, abbina centimetri e forza a una buona qualità tecnica: può giocare da mezzala, ma anche in posizione più centrale. Ha percorso praticamente tutta la trafila delle Nazionali giovanili, vincendo da protagonista l'Europeo Under 19 nel 2023 e diventando poi un riferimento dell'Under 21. A giugno Baldini gli ha regalato anche l'esordio con la Nazionale maggiore
Luca Koleosho
- Squadra: Paris FC
- Ruolo: esterno offensivo
- Anno di nascita: 2004
- Esordio con la Nazionale: 3 giugno 2026 (Lussemburgo-Italia 0-1)
Nato negli Stati Uniti e cresciuto calcisticamente in Spagna con l'Espanyol, ha poi conosciuto la Premier League con il Burnley prima del trasferimento al Paris FC. Esterno offensivo rapido ed esplosivo, parte spesso largo per puntare l'uomo: accelerazione, dribbling e capacità di creare superiorità sono le sue caratteristiche migliori. A livello internazionale ha avuto un percorso particolare, essendo eleggibile per più Paesi (Stati Uniti e Canada) e avendo frequentato anche altre selezioni giovanili prima di scegliere definitivamente l'Italia. Dopo l'Under 21, Baldini lo ha fatto esordire in Nazionale maggiore nel giugno 2026
Niccolò Pisilli
- Squadra: Roma
- Ruolo: centrocampista
- Anno di nascita: 2004
- Esordio con la Nazionale: 10 ottobre 2024 (Italia-Belgio 2-2)
Prodotto del settore giovanile della Roma, ha scalato rapidamente le gerarchie fino a trovare spazio con continuità in prima squadra. Mezzala moderna e dinamica, brava negli inserimenti senza palla e nella capacità di occupare l'area avversaria le sue qualità principali. Con l'Italia ha vinto l'Europeo Under 19 nel 2023 e ha partecipato, sotto età, al Mondiale Under 20 chiuso dagli Azzurrini al secondo posto. Spalletti lo ha fatto esordire in Nazionale maggiore all'Olimpico contro il Belgio nell'ottobre 2024.
Pietro Comuzzo
- Squadra: Torino
- Ruolo: difensore centrale
- Anno di nascita: 2005
- Esordio con la Nazionale: 3 giugno 2026 (Lussemburgo-Italia 0-1)
Cresciuto nella Fiorentina, si è imposto molto giovane in prima squadra: manca solo l'ufficialità per il passaggio al Torino in prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 19. Difensore aggressivo, forte nei duelli, fa della marcatura e del gioco aereo le sue qualità principali, senza disdegnare l'impostazione dal basso. Il suo rendimento in Serie A lo aveva già portato nel giro della Nazionale prima dell'esordio arrivato con Baldini nel giugno 2026. È uno dei profili che Mancini potrebbe provare a consolidare stabilmente nel nuovo gruppo azzurro
Filippo Mané
- Squadra: Borussia Dortmund
- Ruolo: difensore centrale
- Anno di nascita: 2005
- Esordio con la Nazionale: 3 giugno 2026 (Lussemburgo-Italia 0-1)
Cresciuto tra Novara, Sampdoria e Borussia Dortmund, si è trasferito giovanissimo in Germania completando lì il proprio percorso di formazione. Centrale molto fisico ma anche rapido. Dopo essere diventato un punto di riferimento delle selezioni giovanili italiane, nel 2025 ha firmato il primo contratto professionistico con il Dortmund e ha poi esordito anche in Bundesliga. Baldini lo ha chiamato per la prima volta in Nazionale maggiore nel giugno 2026
Luca Lipani
- Squadra: Sassuolo
- Ruolo: centrocampista
- Anno di nascita: 2005
- Esordio con la Nazionale: 3 giugno 2026 (Lussemburgo-Italia 0-1)
Cresciuto nel Genoa, è passato al Sassuolo ancora giovanissimo e ha trovato progressivamente spazio tra i professionisti. Centrocampista ordinato e intelligente tatticamente, può agire davanti alla difesa o da mezzala: bravo nella gestione del pallone e nel dare equilibrio. È uno dei giocatori con più esperienza nelle Nazionali giovanili della sua generazione: campione d'Europa Under 19 nel 2023, è poi diventato un elemento stabile dell'Under 21 prima dell'esordio con la Nazionale maggiore nel giugno 2026
Fabio Chiarodia
- Squadra: Borussia Mönchengladbach
- Ruolo: difensore centrale
- Anno di nascita: 2005
- Esordio con la Nazionale: 3 giugno 2026 (Lussemburgo-Italia 0-1)
Nato in Germania da famiglia italiana, è cresciuto nel Werder Brema, con cui ha esordito a 17 anni in Bundesliga, prima del trasferimento al Borussia Mönchengladbach. Centrale mancino, può giocare sia in una linea a quattro sia sul centrosinistra di una difesa a tre. Ha buona qualità nella costruzione dal basso e una struttura fisica importante. Nonostante il percorso calcistico interamente tedesco, ha sempre rappresentato l'Italia nelle selezioni giovanili, arrivando fino all'Under 21. Nel giugno 2026 è arrivato anche il debutto con la Nazionale maggiore
Davide Bartesaghi
- Squadra: Milan
- Ruolo: terzino sinistro
- Anno di nascita: 2005
- Esordio con la Nazionale: 3 giugno 2026 (Lussemburgo-Italia 0-1)
Cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha bruciato rapidamente le tappe fino all'esordio in prima squadra e alla progressiva conquista della titolarità. Mancino di grande struttura fisica, può giocare da terzino, da esterno a tutta fascia oppure come braccetto di sinistra in una difesa a tre. Ha indossato la maglia dell'Italia nelle categorie giovanili prima di essere inserito da Baldini nel gruppo sperimentale a giugno 2026, quando è arrivato anche il debutto con la Nazionale maggiore
Jeff Ekhator
- Squadra: Juventus
- Ruolo: attaccante
- Anno di nascita: 2006
- Esordio con la Nazionale: 7 giugno 2026 (Grecia-Italia 0-1)
Nato a Genova e cresciuto nel settore giovanile rossoblù, ha esordito molto presto in Serie A conquistando spazio nel Genoa prima di passare alla Juve nell'estate 2026 per 18 milioni di euro. Attaccante potente ma mobile, può giocare da centravanti oppure muoversi su tutto il fronte offensivo: sa attaccare la profondità, difendere il pallone grazie alla propria struttura fisica mantenendo comunque una buona velocità. Dopo le esperienze con le Nazionali giovanili, è stato una delle novità scelte da Baldini nel giugno 2026: l'esordio in maggiore è arrivato nella vittoria contro la Grecia
Francesco Camarda
- Squadra: Milan
- Ruolo: centravanti
- Anno di nascita: 2008
- Esordio con la Nazionale: 3 giugno 2026 (Lussemburgo-Italia 0-1)
Cresciuto fin da bambino nel Milan, è stato uno dei giocatori più precoci della storia recente rossonera arrivando all'esordio in Serie A a soli 15 anni. Dopo una stagione in prestito al Lecce è tornato al Milan, con cui ha rinnovato fino al 2031. Centravanti puro, ha grande senso della posizione e soprattutto una notevole confidenza con il gol. Protagonista assoluto dell'Italia che ha vinto l'Europeo Under 17 nel 2024, ha continuato a giocare sotto età nelle selezioni giovanili fino all'esordio in Nazionale maggiore nel giugno 2026. Sicuramente il più chiacchierato su cui Mancini punterà
Honest Ahanor
- Squadra: Atalanta
- Ruolo: difensore/esterno sinistro
- Anno di nascita: 2008
- Esordio con la Nazionale: 3 giugno 2026 (Lussemburgo-Italia 0-1)
Cresciuto nel Genoa, ha esordito a 16 anni in Serie A prima del trasferimento all'Atalanta nell'estate 2025. Mancino di grande potenza atletica, può essere utilizzato da terzino, esterno a tutta fascia o anche da centrale sul centrosinistra. Una grande progressione palla al piede e la capacità di coprire più ruoli lo rendono un profilo molto interessante anche per Mancini. Dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana nel 2026, è entrato immediatamente nel giro azzurro: Baldini lo ha convocato per le amichevoli di giugno e gli ha regalato subito l'esordio con la Nazionale maggiore
Luca Reggiani
- Squadra: Borussia Dortmund
- Ruolo: difensore centrale
- Anno di nascita: 2008
- Esordio con la Nazionale: 7 giugno 2026 (Grecia-Italia 0-1)
Cresciuto nel Sassuolo, a 16 anni si è trasferito al Borussia Dortmund, passando rapidamente dall'Under 17 alla prima squadra. Nel febbraio 2026 ha esordito in Bundesliga e pochi giorni dopo anche in Champions League, guadagnandosi il primo contratto professionistico. Centrale di 1,94 metri, sfrutta soprattutto struttura fisica e gioco aereo ma ha anche molta personalità nella costruzione dal basso. Ha fatto parte delle Nazionali giovanili italiane e nel giugno 2026 Baldini lo ha portato direttamente tra i grandi: esordio contro la Grecia, chiuso dopo 13 minuti per un'espulsione
Samuele Inácio
- Squadra: Borussia Dortmund
- Ruolo: trequartista/attaccante
- Anno di nascita: 2008
- Esordio con la Nazionale: 3 giugno 2026 (Lussemburgo-Italia 0-1)
Nato a Bergamo e cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, nel 2024 si è trasferito al Borussia Dortmund. In Germania ha accelerato rapidamente il proprio percorso, arrivando alla prima squadra a 17 anni e segnando il primo gol in Bundesliga nel maggio 2026. Giocatore offensivo tecnico e molto creativo che può agire da trequartista, seconda punta o partire largo: dribbling e grande qualità nello stretto. Ha segnato molto anche con le Nazionali giovanili italiane e Baldini lo ha fatto esordire in maggiore appena diciottenne
I talenti più interessanti dell'Italia U19
- Destiny Elimoghale - 2009, esterno offensivo (Juventus)
Uno dei più giovani del gruppo, essendo un classe 2009. Esterno offensivo esplosivo, rapido nell'uno contro uno e capace di giocare su entrambe le fasce. Ha partecipato all'Europeo U19 due anni sotto età
- Antonio Arena - 2009, attaccante (Roma)
Altro classe 2009 portato da Bollini all'Europeo con giocatori fino a due anni più grandi. Attaccante mobile, tecnico e con grande sensibilità negli ultimi metri, può giocare da punta o muoversi alle spalle del centravanti: ha già esordito in Serie A con la Roma
- Mattia Mosconi - 2007, attaccante (Inter)
Uno dei prodotti più interessanti del settore giovanile nerazzurro. Seconda punta-trequartista rapido, bravo ad attaccare la profondità e a muoversi su tutto il fronte offensivo
- Jamal Iddrissou - 2007, attaccante (Inter)
Attaccante molto strutturato e bravo ad attaccare l'area. È stato uno dei riferimenti offensivi dell'Italia U19 all'Europeo
- Federico Coletta - 2007, centrocampista (Benfica)
Centrocampista tecnico, cresciuto nella Roma prima di scegliere il Benfica. Può giocare da mezzala o più avanzato e si distingue soprattutto per qualità nella gestione del pallone
- Emanuele Sala - 2007, centrocampista (Milan)
Centrocampista completo cresciuto nel vivaio rossonero. Ha qualità nella costruzione, buona lettura del gioco e un'ottima capacità di occupare più posizioni in mezzo al campo
I talenti dell'Italia U17 campione d'Europa
- Ludovico Varali - 17 anni, difensore centrale (Parma)
Uno dei leader dell'Italia campione d'Europa. Centrale dotato di struttura, personalità e buona qualità con il pallone, è stato inserito dalla UEFA nella formazione ideale dell'Europeo
- Diego Perillo - 17 anni, attaccante (Atalanta)
Capocannoniere azzurro nelle qualificazioni con sei gol, ha segnato anche nella fase finale e ha trasformato il rigore che ha consegnato all'Italia il titolo europeo contro il Belgio. In estate è passato dall'Empoli all'Atalanta
- Christian Lupo - 17 anni, portiere (Lecce)
Grande protagonista del successo europeo e inserito dalla UEFA nella miglior formazione del torneo. In finale contro il Belgio ha anche parato uno dei rigori decisivi nella serie che ha consegnato il titolo agli Azzurrini
- Thomas Corigliano - 17 anni, trequartista (Juventus)
Fantasista tecnico e rapido, forte nell'uno contro uno. È stato tra i protagonisti dell'Italia Under 17 campione d'Europa e sarà un pilastro della Juve Primavera
Ci sarà un nuovo Retegui? I possibili oriundi
Oltre ai giovani cresciuti nel percorso delle Nazionali azzurre, Mancini potrebbe guardare anche a giocatori nati all'estero ma in possesso della cittadinanza italiana (come successo con Retegui). Tra questi ci sono calciatori che hanno già rappresentato altri Paesi a livello giovanile, ma non hanno ancora esordito con le rispettive Nazionali maggiori. Ecco alcuni nomi
- Matteo Palma (nella foto) - 18 anni, difensore centrale (Udinese) nato a Berlino (Germania)
- Marco Pellegrino - 24 anni, difensore centrale (Boca Juniors, ex Milan) nato a Buenos Aires (Argentina)
- Facundo González - 23 anni, difensore centrale (Racing Santander, ex Juventus) nato a Montevideo (Uruguay)
- Nicolas Valentini - 25 anni, difensore centrale (Fiorentina) nato a Junin (Argentina)
- Juan Sforza - 24 anni, centrocampista (Talleres) nato a Rosario (Argentina)
- Ignacio Maestro Puch - 22 anni, attaccante (Puebla) nato a S. Miguel de Tucuman (Argentina)
- Marco Di Césare - 24 anni, difensore centrale (Racing Club) nato a Mendoza (Argentina)
- Alan Matturro - 21 anni, difensore centrale (Genoa), nato a Montevideo (Uruguay)
- Gino Infantino - 23 anni, centrocampista/trequartista (Argentinos Juniors, in prestito dalla Fiorentina) nato a Rosario (Argentina)