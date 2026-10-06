 Messi e la Finalissima Argentina Italia: chi c'era in campo nel 2022 | Sky Sport
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Messi saluta l'Argentina: chi c'era in campo nell'unica sfida all'Italia (di Mancini)

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L'ultimo ballo di Lionel Messi con l'Argentina si avvicina: contro il Benin, nella notte italiana tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre all'1, Leo saluterà la Selección dopo oltre vent'anni, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Nella sua lunghissima carriera Messi ha affrontato gli Azzurri soltanto una volta: nella Finalissima del 2022. Ma chi c'era in quella Nazionale guidata da Roberto Mancini? Ripercorriamo formazione e protagonisti di quella notte a Wembley

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