L'ultimo ballo di Lionel Messi con l'Argentina si avvicina: contro il Benin, nella notte italiana tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre all'1, Leo saluterà la Selección dopo oltre vent'anni, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Nella sua lunghissima carriera Messi ha affrontato gli Azzurri soltanto una volta: nella Finalissima del 2022. Ma chi c'era in quella Nazionale guidata da Roberto Mancini? Ripercorriamo formazione e protagonisti di quella notte a Wembley

L'ULTIMA DI MESSI SU SKY