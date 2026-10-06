Messi saluta l'Argentina: chi c'era in campo nell'unica sfida all'Italia (di Mancini)
L'ultimo ballo di Lionel Messi con l'Argentina si avvicina: contro il Benin, nella notte italiana tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre all'1, Leo saluterà la Selección dopo oltre vent'anni, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Nella sua lunghissima carriera Messi ha affrontato gli Azzurri soltanto una volta: nella Finalissima del 2022. Ma chi c'era in quella Nazionale guidata da Roberto Mancini? Ripercorriamo formazione e protagonisti di quella notte a Wembley
- La last dance di Leo Messi con l'Argentina sarà live in esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW nella notte tra martedì e mercoledì all'1. Una grande storia d'amore, iniziata nel lontano 2005 e arrivata fino al tetto del mondo.
- Messi, nella sua lunga carriera con la nazionale, ha sfidato l'Italia solo una volta: nella Finalissima di Wembley del 2022 terminata 3-0 per la Seleccion
- Nonostante i tre precedenti tra Italia e Argentina nell'era Messi (amichevoli nel 2013 e nel 2018), Leo affronta in campo gli Azzurri soltanto il 1° giugno 2022. A Wembley si gioca la Finalissima tra l'Italia, campione d'Europa, e l'Argentina, vincitrice della Copa America. A 34 anni Messi parte titolare con la fascia da capitano. Spoiler? Il 10 giocò l'ennesima partita da fuoriclasse, conquistando anche il premio di Man of the match
- Messi lascia subito il segno. Al 28' supera Di Lorenzo sulla sinistra e mette in mezzo il pallone che Lautaro Martinez trasforma nell'1-0. Prima dell'intervallo arriva anche il raddoppio di Di Maria, lanciato proprio dall'attaccante dell'Inter Lautaro
- Nella ripresa Messi va più volte vicino alla gol ma trova davanti a lui 'Gigio'. Leo continua però a creare occasioni e a guidare l'Argentina fino all'azione del definitivo 3-0: nel recupero porta palla fino al limite e serve Dybala che chiude la Finalissima
- La sua unica partita contro l'Italia si trasforma in una serata da protagonista assoluto. Messi resta in campo per tutti i 90', contribuisce a due dei tre gol dell'Argentina e viene eletto Player of the Match dalla Uefa
- Portiere: DONNARUMMA
- Terzino destro: DI LORENZO
- Difensore centrale: BONUCCI
- Difensore centrale: CHIELLINI
- Terzino sinistro: EMERSON
- Centrocampista: PESSINA
- Centrocampista: JORGINHO
- Centrocampista: BARELLA
- Ala destra: BERNARDESCHI
- Attaccante centrale: BELOTTI
- Ala sinistra: RASPADORI
- ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pessina, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Raspadori. Ct. Mancini
- ARGENTINA (4-3-3): Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Guido Rodríguez, Lo Celso; Messi, Lautaro Martínez, Di MarIa. Ct. Lionel Scaloni.