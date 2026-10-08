Fiducia e divertimento: così Ndour è diventato grande

Il suo gol da 70 metri contro la Polonia Under 21 ha fatto il giro del mondo, ma Cher Ndour è molto più di questo. Nella passata stagione, con Vanoli in panchina, è cresciuto e diventato sempre più importante per la Fiorentina, e ora - dopo aver portato l'Italia Under 21 di Baldini agli Europei - sembra pronto per trovare spazio anche con la Nazionale di Mancini