Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il protagonista

Fiducia e divertimento: così Ndour è diventato grande

Vanessa Leonardi

©Getty

Il suo gol da 70 metri contro la Polonia Under 21 ha fatto il giro del mondo, ma Cher Ndour è molto più di questo. Nella passata stagione, con Vanoli in panchina, è cresciuto e diventato sempre più importante per la Fiorentina, e ora - dopo aver portato l'Italia Under 21 di Baldini agli Europei - sembra pronto per trovare spazio anche con la Nazionale di Mancini

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ