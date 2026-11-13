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Tennis Heroes – Il torneo dei Maestri

Matteo Renzoni

Tra analisi, spunti tecnici e ricordi personali, la produzione originale Sky Sport con Panatta/Bertolucci prosegue con il Masters, le moderne Atp Finals. I nostri maestri raccontano la leggenda di un torneo unico, non solo per la formula, ospitato da una città, Torino, capace di diventare magica. Il nuovo episodio è disponibile su Sky Sport Insider e sull’On Demand di Sky Sport

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