Tennis Heroes – Il torneo dei Maestri

Tra analisi, spunti tecnici e ricordi personali, la produzione originale Sky Sport con Panatta/Bertolucci prosegue con il Masters, le moderne Atp Finals. I nostri maestri raccontano la leggenda di un torneo unico, non solo per la formula, ospitato da una città, Torino, capace di diventare magica. Il nuovo episodio è disponibile su Sky Sport Insider e sull’On Demand di Sky Sport