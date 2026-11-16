Italia U21-Belgio U21, le probabili formazioni: Daffara in porta, Camarda davanti
Praticamente svelata in conferenza stampa dal CT Baldini la formazione dell'Italia Under 21 che affronterà il Belgio nel secondo test match di novembre. Gli Azzurrini sono reduci dal successo sulla Francia e da ben sei vittorie consecutive. In porta giocherà Daffara, conferme per Lipani e Camarda. Nel tridente spazio a Inacio e Cherubini
- GIOVANNI DAFFARA - PORTIERE
- EMANUELE LULLI - TERZINO DESTRO
- PIETRO COMUZZO - CENTRALE DESTRO
- FABIO CHIARODIA - CENTRALE SINISTRO
- DAVIDE BARTESAGHI - TERZINO SINISTRO
- GIACOMO FATICANTI - MEZZ'ALA DESTRA
- MATTEO DAGASSO - CENTROCAMPISTA CENTRALE
- LUCA LIPANI - MEZZ'ALA SINISTRA
- SAMUELE INACIO - ALA DESTRA
- FRANCESCO CAMARDA - PUNTA CENTRALE
- LUIGI CHERUBINI - ALA SINISTRA
- ITALIA U21 (4-3-3): Daffara; Lulli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Faticanti, Dagasso, Lipani; Inacio, Camarda, Cherubini. CT. Baldini