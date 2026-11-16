 Italia U21-Belgio U21, le probabili formazioni dell'amichevole internazionale | Sky Sport
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Italia U21-Belgio U21, le probabili formazioni: Daffara in porta, Camarda davanti

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©Getty

Praticamente svelata in conferenza stampa dal CT Baldini la formazione dell'Italia Under 21 che affronterà il Belgio nel secondo test match di novembre. Gli Azzurrini sono reduci dal successo sulla Francia e da ben sei vittorie consecutive. In porta giocherà Daffara, conferme per Lipani e Camarda. Nel tridente spazio a Inacio e Cherubini

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