Serata da protagonista per Giovanni Lorenzo, due volte a segno nel 4-1 della squadra di Spalletti contro Israele in Nations League. Il difensore del Napoli diventa il 20° azzurro autore di una doppietta considerando tutti gli incontri della Nazionale negli ultimi dieci anni. Ricordi gli altri? L'elenco è aperto nel 2014 da un altro difensore: solo in tre hanno segnato due gol nella stessa partita nella storia dell'Italia…

