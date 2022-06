In una sola partita, contro la Germania, il Ct Mancini fa esordire in Nazionale il primo 2002 della storia (Cancellieri) e il primo 2003 (Gnonto). Sempre lui aveva fatto debuttare in Azzurro il primo classe 2000 e il primo 2001. Chi sono stati invece i primi esordienti per le classi di età precedenti? E con quali Ct?