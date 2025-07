Dalla Svizzera dell’ordine al fuoco del Sud: Ndoye è il caos che rompe lo schema. Non ha fretta, non fa rumore, ma brucia. E Conte lo ha scelto proprio per questo. Il Bologna lo ha acceso, ora il Napoli punta su di lui per far esplodere il Maradona. Non un prodigio precoce, ma un esterno che fa male con la sua corsa e i suoi gol pesanti