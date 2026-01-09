Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

Il giallo, il blu e le stelle dello sport. L'ultimo spazio dove l'Europa è centrale

Veronica Baldaccini

Veronica Baldaccini

Sgualcita, sdrucita, calpestata. In tanti hanno camminato sulla bandiera dell’Europa, negli ultimi tempi. Per reazione, nel Vecchio Continente sempre più vecchio, ha iniziato a circolare uno slogan, ‘This is my flag’, nato su X per rispondere al suo proprietario Elon Musk. Mentre politica e società mettono ai margini la UE, c’è uno spazio che non solo resiste, ma anzi ribadisce la centralità dell’Europa nel mondo: lo sport

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ