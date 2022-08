È ufficiale il ritorno a Palermo di Eugenio Corini, già protagonista in campo al Barbera prima della breve avventura in panchina. Era la stagione 2016/17, l'ultima dei rosanero in Serie A con cinque allenatori diversi e tante difficoltà. Ricordate i giocatori di quella squadra? E cosa fanno oggi? Presenti tra gli altri uno scrittore, l'ultimo giustiziere dell'Italia e un campione dell'altro mondo

PALERMO, UFFICIALE IL RITORNO DI CORINI