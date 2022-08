Eugenio Corini torna a far parte della famiglia rosanero dopo 4 anni da calciatore e capitano e una breve esperienza in panchina. Verrà presentato alla stampa martedì 9 agosto alle 11

Eugenio Corini è il nuovo allenatore del Palermo, come reso noto dal club siciliano sui propri canali ufficiali. "Il Palermo FC comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Eugenio Corini. L'allenatore bresciano torna così a far parte della famiglia rosanero dopo 4 anni da calciatore e capitano (2003-2007) e una breve esperienza in panchina (2016-2017). Corini ha firmato un contratto biennale con il club - fino al 2024 - ed è atteso a Palermo già per la gornata di oggi. Verrà presentato alla stampa martedì 9 agosto alle 11, nella sala stampa dello stadio Renzo Barbera". Il cambio in panchina arriva dopo le dimissioni di Silvio Baldini, a fine luglio.