Fa Cup, Haringey-Yeovil: insulti razzisti al portiere. I giocatori lasciano il campo

La partita del quarto turno di Fa Cup tra Haringey Borough e Yeovil è stato sospesa dopo gli insulti razzisti rivolti al portiere della squadra di casa. Una parte dei tifosi ospiti ha infatti rivolto insulti razzisti a Vincent Douglas Pajetat, portiere camerunense dell'Haringey, mentre si apprestava a parare un calcio di rigore al minuto 65. Il penalty è stato calciato e realizzato da Murphy, ma poi i giocatori hanno deciso di abbandonare il campo per protesta. Rowe dell’Haringey Borough ha reagito con rabbia nei confronti del settore ospiti ma è stato fermato dagli steward mentre il capitano avversario provava a calmare i suoi tifosi. I padroni di casa hanno la propria decisione sui social: "La partita è stata abbandonata dopo un episodio di rarzzismo. Va detto che il 99.9% dei tifosi dello Yeovil erano disgustati tanto quanto lo eravamo noi. Un club, una comunità". L'Haringey è rientrato in campo dopo una ventina di minuti unicamente per mostrare solidarietà a Pajetat, ma senza riprendere il gioco. Ora si aspettano le decisioni della FA su quanto accaduto.