L'allenamento costante e continuo alla base del successo, perché anche il talento più puro ha bisogno di lavoro e sacrificio per sbocciare definitivamente. Ci sarà stato anche questo pensiero – oltre a tanta voglia di divertirsi – alla base della speciale "seduta" sui calci piazzati che ha visto come protagonista Marcos Alonso. L’esterno del Chelsea, con un passato alla Fiorentina, è da sempre un grande specialista nei calci da fermo: sinistro precisissimo e spesso letale, mira però che va sempre allenata. E se nel campo di allenamento non ci sono (o non si vogliono usare) gli strumenti adatti, in questo caso il classico cerchio da posizionare sotto l’incrocio con l’obiettivo di far entrare il pallone? Nessun problema: ad aiutare Marco Alonso ci ha pensato Willy Caballero. Il portiere argentino si è infatti aggrappato alla traversa creando un angolo utile al compagno di squadra. Un segnale di fiducia che Alonso ha ricambiato nel migliore dei modi: palla sotto il sette e abbraccio finale tra i due.