Champions League, il calendario e gli orari della terza giornata

Tutto pronto per la terza giornata del girone eliminatorio di Champions League. Si parte martedì 22 ottobre con la Juventus che cerca la seconda vittoria consecutiva in casa: allo Stadium arriva la Lokomotiv Mosca. Atalanta di scena sul campo del Manchester City dopo i ko contro Dinamo Zagabria e Shakhtar. Mercoledì sarà il turno di Napoli e Inter, impegnate rispettivamente in casa del Salisburgo e a San Siro contro il Borussia Dortmund

La Champions League si avvicina al giro di boa della fase a gironi. Terza giornata del girone eliminatorio alle porte per la massima competizione europea per club. Per quanto riguarda le quattro italiane in gioco, toccherà a Juventus e Atalanta aprire le danze nella serata di martedì: i bianconeri di Sarri cercheranno la seconda vittoria consecutiva dopo il 3-0 al Bayer ospitando allo Stadium la Lokomotiv Mosca, mentre la squadra di Gasperini dovrà tentare l'impresa sul campo del Manchester City per tenere vivo il sogno di qualificarsi per gli ottavi dopo le due sconfitte contro Dinamo Zagabria e Shakhtar Donetsk. Mercoledì sera tocca a Inter e Napoli: la formazione di Conte attende a San Siro il Borussia Dortmund in una sfida che mette in palio una buona fetta di qualificazione, mentre gli azzurri di Ancelotti saranno ospiti del Salisburgo. Ecco il quadro completo.

Il programma della terza giornata

Le gare di martedì 22 ottobre

18.55, Atletico Madrid-Bayer Leverkusen, Sky Sport Football

18.55, Shakhtar Donetsk-Dinamo Zagabria, Sky Sport 254

21, Juventus-Lokomotiv Mosca, Sky Sport Uno

21, Bruges-PSG, Sky Sport Football

21, Manchester City-Atalanta, Sky Sport Arena

21, Galatasaray-Real Madrid, Sky Sport 255

21, Olympiacos-Bayern Monaco, Sky Sport 256

21, Tottenham-Stella Rossa, Sky Sport 257

Diretta Gol, Sky Sport Collection (satellite e fibra), Sky Sport 251 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Le gare di mercoledì 23 ottobre