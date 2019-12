Niente giant killing. United e City passano senza troppi problemi rispettivamente contro Colchester e Oxford, e staccano il pass per le semifinali di Carabao Cup, dove si affronteranno tra di loro nella doppia sfida andata-ritorno. Stesso discorso per il Leicester, che soffre ma passa contro l'Everton (sempre in attesa di Carlo Ancelotti) e se la vedrà contro l'Aston Villa. La partita più emozionante - di certo favorita dal sorteggio - arriva proprio da Goodison Park, dove sono serviti i calci di rigore per decidere il match. Apre Maddison e raddoppia Evans per la squadra di Brendan Rodgers. Poi la rete di volée di Davies e il siluro mancino di Baines al 91' che porta le squadre direttamente alla lotteria dal dischetto. Tre errori sui primi quattro tiri (tra cui quello di Baines) fanno mettere la testa avanti al Leicester (che ringrazia Schmeichel, autore di due parate). Il vantaggio resisterà fino alla fine con la realizzazione decisiva di Vardy. Per Rodgers, invece, statistica ritoccata: sono ora 29 le sue partite vinte consecutivamente nelle coppe nazionali: una col Liverpool, ventiquattro col Celtic e dunque quattro con le Foxes, che tornano in semifinale di Coppa di Lega vent'anni dopo l'ultima volta.

Manchester verso il derby

Vince anche il Manchester City, impegnato contro l'Oxford United, squadra della League One inglese (la terza serie del calcio britannico). Con Arteta ancora in panchina come assistente di Guardiola, anche se sempre più vicino all'Arsenal, e con qualche ricambio nell'XI tipo per il catalano. Cancelo apre le marcature ma, nella ripresa, arriva a sorpresa il pari di Taylor, una gioia che durerà appena cinque minuti. Sterling fa subito 2-1 e chiude poi la partita al 70'. Resta, per gli sfidanti dei campioni in carica della coppa, la bella soddisfazione di aver calciato 18 volte durante i novanta minuti. Numero da record: in assoluto il maggior numero di tiri fronteggiati dal City sotto la gestione Guardiola.

Infine, è vittoria anche per la sponda rossa della città di Manchester. Contro il piccolo Colchester, squadra addirittura di League Two (la quarta serie britannica), decidono tre gol segnati nello spazio di dieci minuti. Prima Rashford - al centro numero 14 in stagione, già il suo massimo score col club - poi l'autorete di Jackson e infine il tris di Martial. Appuntamento da non perdere per il doppio derby in semifinale: andata prevista per la settimana del 6 gennaio (Leicester-Aston Villa e United-City). Ritorno nella settimana del 27 dello stesso mese, a campi invertiti.