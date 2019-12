Coppa di Lega inglese, Aston Villa-Liverpool 5-0: baby Reds ko

Aston Villa-Liverpool 5-0

14' Hourihane, 17' aut. Boyes, 37' Kodjia, 45' Kodjia, 93' Wesley

Non ci sono Salah, Firmino e Mané. Non c'è Van Dijk e nemmeno Alexander-Arnold. In porta c'è il classe 1998 Kelleher al posto di Alisson mentre in panchina non c'è Jurgen Klopp ma Neil Critchley. Eppure la squadra si chiama Liverpool, l'avversario è l'Aston Villa e si gioca per i quarti di finale della Coppa di Lega. I Reds, però, dopo qualche ora hanno un appuntamento ben più importante, la semifinale del Mondiale per club contro i messicani del Monterrey. E il Liverpool si è presentato all'altro impegno, quello della Coppa di Lega, con una squadra di under 23. Ne ha approfittato l'Aston Villa, che ha vinto per 4-0. Sono bastati 17 minuti e due gol per indirizzare la partita. Il vantaggio al 15' con un calcio di punizione vincente di Hourihane. Due minuti dopo è Boyes, con un autogol, a concedere il raddoppio ai padroni di casa. Partita subito in discesa per l'Aston Villa, che dilaga già nel finale di primo tempo con una doppietta di Kodjia. L'attaccante al 37' sfrutta un veloce contropiede, poi allo scadere trasforma un bell'assist di Elmohamady. Nel secondo tempo i giovani del Liverpool provano a spingersi in avanti, ma l'Aston Villa gestisce e non affonda. Almeno fino al 93', quando arriva il quinto gol di Wesley. È l'ultima emozione di una partita a senso unico, finisce 5-0 per l'Aston Villa che si qualifica eliminando un Liverpool con la testa (e la rosa) al Mondiale per club.

Il tabellino

ASTON VILLA (4-3-3): Nyland; Elmohamady, Chester (77' Hause), Konsa, Taylor; Lansbury, Luiz, Hourihane; Jota, Kodjia (73' Wesley), Trezeguet.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Hoever (82' Norris), van den Berg, Boyes, Gallacher; Kane, Chirivella, Christie-Davies (77' Clarkson); Elliott, Hill, Longstaff (65' Bearne).