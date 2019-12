Tottenham-Chelsea 0-2, gol e highlights: decide la doppietta di Willian

TOTTENHAM-CHELSEA 0-2

12' e 45' + 4 Willian

TOTTENHAM (4-2-3-1): Gazzaniga; Vertonghen (73' Rose), Alderweireld, Sanchez, Aurier; Sissiko, Dier (45' Erikssen); Son, Alli, Moura (73' N'Dombele); Kane. Allenatore: José Mourinho

CHELSEA (3-4-2-1): Kepa; Tomori, Zouma Rudiger; Alonso, Kovacic (68' Jorginho), Kantè, Azpilicueta (80' James); Mount, Willian; Abraham (80' Batshuayi). Allenatore: Frank Lampard

Ammoniti: Zouma (C), Alli (T), Kovacic (C), Gazzaniga (T), Sissoko (T), Alderweireld (T), Rudiger (C)

Espulsi: 62' Son

Il vincitore del derby di Londra tra Tottenham e Chelsea ha un nome e un cognome: Frank Lampard. L'allenatore dei blues vince contro il maestro e amico Mourinho e si porta a meno 6 dal City terzo in classifica. La squadra allenata dallo Special One, grande ex della partita, nel primo tempo non riesce ad arginare il gioco del Chelsea che passa già in vantaggio al 12' grazie al gol di Willian che rientra da sinistra e batte Gazzaniga sul palo lontano. Il brasiliano trova il raddoppio su rigore concesso per un fallo su Marcos Alonso allo scadere dei primi 45'. Il gol dagli undici metri del numero 10 è stato il centesimo gol del Chelsea in Premier League contro gli Spurs. Nella storia della Premier, solo il Manchester United contro l'Everton (101), il Liverpool contro il Newcastle (101) e l'Arsenal contro l'Everton (107) hanno segnato più gol contro un singolo avversario. Nel secondo tempo il Tottenham prova ad accorciare le distanze ma il Chelsea resiste e spesso riesce a ripartire in contropiede. Al 62' Son viene espulso per un calcio a Rudiger all'altezza del petto. Dopo 8 minuti di recupero dove il Tottenham in inferiorità numerica cerca di trovare il gol che accorcia le distanze senza riuscirci, l'arbitro fischia la fine. Il Chelsea vince in trasferta e vola a 32 punti in Premier. Tottenham fermo a 26.