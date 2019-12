La carriera da allenatore di David Moyes riparte là dove si era interrotta un anno e mezzo fa. E' stato infatti ufficializzato il suo ritorno sulla panchina del West Ham, squadra che ha già guidato nella stagione 2017-2018 quando sostituì Slaven Bilic dopo 11 giornate. In quella occasione, l'ex allenatore tra le altre del Manchester United terminò la stagione portando il West Ham al 13° posto della Premier League, non venendo però confermato per quella successiva. Moyes ha firmato un contratto che lo legherà agli Hammers fino a giugno 2021 e prenderà il posto di Pellegrini a partire dall'1 gennaio quando alle 18.30 affronterà il Bournemouth.

Il neo allenatore del West Ham non ha nascosto il proprio entusiasmo per il suo ritorno: "E' favoloso tornare, bello essere a casa. Mi è mancato stare qui perchè mi sono davvero divertito. Mi è piaciuto frequentare questo stadio e lavorare in questa parte del mondo. Non vedo l'ora di iniziare. Sono orgoglioso ma ora devo pensare a quello che posso fare e quello che c'è da migliorare".

Moyes che ha fatto poi un paragone con la sua gestione passata: "Credo che la squadra attuale sia migliore di quella rispetto a quella che avevo prima, quindi non vedo l'ora di lavorare con loro. Penso che il nostro unico obiettivo al momento sia quello di ottenere più vittorie possibili per toglierci dalla zona retrocessione e questo condizionerà anche le scelte future. Dobbiamo essere concentrati unicamente sulle prossime partite". West Ham che dopo la sconfitta interna contro il Leicester si trova infatti al 17° posto della classifica, con un solo margine di lunghezza sull'Aston Villa terzultimo. David Moyes riparte da dove aveva lasciato, con l'obiettivo di salvare una squadra storica come il West Ham.