A partire dalla prossima stagione il Liverpool avrà un nuovo sponsor tecnico. I Reds, infatti, hanno ufficialmente annunciato sul proprio sito web di aver raggiunto un accordo con Nike, che andrà così a prendere il posto di New Balance, attuale fornitore di materiale tecnico del club campione d’Europa in carica. Secondo quanto ripotato da SkySports, il Liverpool incasserà dalla sponsorizzazione con Nike 30 milioni di sterline a stagione per i prossimi 5 anni.

L'annuncio dei Reds

"Il Liverpool Football Club è lieto di annunciare Nike, la principale azienda mondiale di calzature e abbigliamento, come fornitore ufficiale del kit dalla stagione 2020-21. La partnership pluriennale, che inizia il 1° giugno 2020, vedrà la Nike produrre e fornire abbigliamento da gioco, da allenamento e da viaggio del Liverpool FC. Come fornitore ufficiale di kit, l'accordo vedrà la Nike equipaggiare le squadre maschili, femminili e dell'Academy, oltre al personale tecnico e alla Liverpool FC Foundation", si legge nella nota pubblicata dal Liverpool. "Come marchio, Nike riflette le nostre ambizioni di crescita e non vediamo l'ora di lavorare con loro per offrire ai fan nuovi prodotti. Vorremmo ringraziare New Balance per il loro supporto negli ultimi anni", le parole dell’ad del club inglese Billy Hogan.