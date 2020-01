Il 18enne Jones decide il derby

Klopp decide di giocarsi il derby di Liverpool con tante sorprese. Lascia in panchina campioni come Mané ed Henderson per dare spazio a nuovi acquisti come Takumi Minamino (attaccante giapponese appena arrivato dal Salisburgo) e a giovani come Curtis Jones. Ed è proprio il 18enne centrocampista inglese a decidere il match. Al 71’ il baby talento riceve palla da Origi e segna con un destro a giro dal limite. Un gran gol che fissa il punteggio sull’1-0. Il Liverpool si qualifica eliminando l’Everton di Ancelotti, Klopp ha avuto la sua rivincita.