Una giornata davvero speciale in casa Liverpool: emozioni forti quelle vissute da Roberto Firmino e dal portiere brasiliano Alisson, compagni di squadra e legati anche fuori dal campo. Un rapporto divenuto ancora più stretto per via del profondo legame che entrambi hanno con la fede: martedì sera Firmino è stato battezzato e tra i protagonisti della cerimonia – avvenuta in una piscina – c’era anche il portiere ex Roma che ha aiutato il compagno di squadra nell’atto del Battesimo. Un momento profondo che ha suscitato emozioni molto forti in Alisson che durante la cerimonia è scoppiato a piangere, come si vede nel video pubblicato da Firmino sul proprio profilo Instagram. "Ciò che Dio ha fatto per noi nella notte del 14/01/2020 non lo dimenticheremo mai!!! Sono ancora senza parole per descrivere l'amore di Gesù! Sono molto felice di aver partecipato a un momento come questo, il Battesimo delle persone che amo così tanto! Grazie mille Gesù, ti amo!!!", ha poi scritto il portiere su Instagram.