Vietato fermarsi per il Liverpool, corazzata che non conosce sosta in Premier League. A caccia di un titolo che manca dal 1990 ma sempre più a portata di mano, i Reds di Klopp dominano in campionato e in classifica: rispettivamente a +16 sul Leicester (un match disputato in più dalle Foxes) e a +17 sul Manchester City (potenzialmente al 2° posto a parità di gare giocate), la squadra leader in patria è entrata nella storia e non solo in Inghilterra. Ecco perché

Inarrestabile Liverpool, anche il Tottenham va ko