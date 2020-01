Segni il tuo primo gol in Premier League, all'ultimo secondo e per una vittoria fondamentale della tua squadra. A fine partita però scopri che non l’hanno dato a te, ma a un tuo compagno, per una deviazione involontaria sul tiro. È la storia di Ezri Konsa, difensore dell’Aston Villa, protagonista contro il Watford del martedì di Premier League